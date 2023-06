Foo Fighters faz show surpresa no Glastonbury e homenageia Taylor Hawkins

Banda foi anunciada como ‘The Churnups’ e surpreendeu o público nesta sexta-feira

EFE/EPA/ADAM VAUGHAN Dave Grohl dedicou música para Taylor Hawkins



A banda Foo Fighters tocou de surpresa no Festival Glastonbury, na Inglaterra, nesta sexta-feira e enlouqueceu uma multidão que esperava pela banda ‘The Churnups’, como foram anunciados no line-up. A apresentação marcou 25 anos desde que a banda se apresentou pela primeira vez no festival, mas dessa vez eles não contaram com o baterista Taylor Hawkins, que faleceu em 2022. A música de abertura foi ‘All My Life’, seguida de ‘Best Of You’ e ‘The Pretender’, com vários outros sucessos por uma hora. Na introdução da última música, ‘Everlong’, Dave Grohl dedicou a canção ao baterista. “Bem, é bom estar aqui por 58 minutos e 30 segundos. Costumamos jogar esta como nossa forma de dizer adeus, porque nunca gostamos de dizer adeus, porque acho que se vocês voltarem, voltaremos em breve. Mas eu já sei que estamos voltando para uma turnê inteira [então] gostaria de agradecer a cada um de vocês por permanecer por aqui nos últimos 28 anos”, disse. E acrescentou. “Gostaria de dedicar esta música ao Sr. Taylor Hawkins. Então, vamos cantar bem alto – estamos sentindo falta de Taylor”.