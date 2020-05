Foo Fighters divulga show histórico em Wembley no YouTube; assista

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Foo Fighters lançou no YouTube show gravado em Wembley, em Londres, em 2008



O Foo Fighters divulgou no YouTube o show que a banda fez no estádio de Wembley, em Londres, em 2008. A apresentação foi gravada para o especial “Live at Wembley Stadium”.

A gravação traz imagens de dois shows esgotados que a banda fez na capital britânica na turnê do disco “Echoes, Silence. Patience & Grace”, de 2007. O especial ainda tem participações de Jimmy Page e John Paul Jones, do Led Zeppelin.

Assista ao show abaixo:

O lançamento faz parte do projeto Foo Fridays, em que o Foo Fighters tem divulgado shows na íntegra no YouTube durante a quarentena. Antes, a banda já havia lançado o vídeo de um show no Hyde Park, também em Londres, em 2006, e um set acústico do álbum “Skin and Bones”.