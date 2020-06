Formatura online tem show do BTS e discurso de Beyoncé; assista

Reprodução/YouTube O BTS fez o show principal do evento Dear Class of 2020



O YouTube promoveu neste domingo (7) o evento online Dear Class of 2020 para celebrar os formandos de 2020 que, por conta da pandemia da Covid-19, não poderão ter uma cerimônia tradicional de formatura.

A cerimônia foi apresentada por Barack e Michelle Obama e teve performances e discursos de muita gente importante, como Beyoncé, BTS, Lizzo e Katy Perry.

Um dos pontos altos do evento foi o discurso que Beyoncé fez aos formandos. Ela comentou os protestos contra a morte de George Floyd, nos Estados Unidos, e disse que os estudantes precisam usar a voz para “mostrar que vidas pretas importam”. A cantora ainda fez uma fala dedicada às mulheres que estavam se formando e afirmou que elas vão mudar o mundo.

Veja o discurso abaixo, em inglês:

Outro destaque foi o BTS, que também deu um recado aos formandos. Cada um dos sete cantores lembrou das próprias experiências de formatura. Assista abaixo:

O grupo coreano ainda fez o show principal do evento. Eles cantaram o hit “Boy With Luv”, uma versão de “Spring Day” e “Mikrokosmos”.

Veja abaixo:

O Dear Class of 2020 teve as participações de Chris Martin, Camila Cabello, Tove Lo, Ty Dolla $ign, Khalid, Leon Bridges, Cynthia Erivo, Ben Platt e Noah Cyrus fazendo um cover de “Beautiful Day”, do U2. Lizzo também fez uma performance com a filarmônica de Nova York, Katy Perry cantou “Daisies” e “Firework” e Lady Gaga deu um recado aos formandos.

Veja tudo abaixo: