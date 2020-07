Fundador da banda Fleetwood Mac, Peter Green morre aos 73 anos

A família do guitarrista britânico divulgou nota neste sábado (25) informando que ele morreu ‘pacificamente enquanto dormia’

Sky News / Reprodução O músico Peter Green



O guitarrista britânico Peter Green, um dos fundadores da banda Fleetwood Mac, morreu aos 73 anos, informou neste sábado o escritório de advocacia Swan Turton, que representa a família do músico. “É com pesar que a família de Peter Green anuncia sua morte neste fim de semana, pacificamente enquanto dormia”, expressou a empresa em comunicado, no qual adiantou que emitirá outra declaração nos próximos dias. Nascido no dia 29 de outubro de 1946, em família judia no bairro londrino de Bethnal Green, Green fundou a banda – da qual sairia em 1970 – com o baterista Mick Fleetwood, o guitarrista Jeremy Spencer e o baixista John McVic. Green saiu da banda – que chegaria a vender mais de 120 discos em todo o mundo – quando passou a sofrer problemas mentais.

Além do consumo de drogas, foi diagnosticado com esquizofrenia e passou um tempo internado em centros psiquiátricos, nos quais foi submetido a tratamentos eletroconvulsivos na década de 70. Um dos guitarristas mais respeitados da geração e com vários álbuns solo, Green e outros membros do Fleetwood Mac entraram no Hall da Fama do Rock em 1998.

*Com informações da EFE