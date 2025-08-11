Gilberto Gil estende turnê de despedida até 2026 após adiar show em Belém

Cantor agora se apresenta na capital paraense em 21 de março de 2026 com a turnê Tempo Rei; antes, a apresentação aconteceria em 9 de agosto, um dia depois da data que seria o aniversário de Preta Gil

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Além da remarcação do show em Belém, Gil anunciou mais dois shows extras



Gilberto Gil acabou estendendo sua turnê de despedida dos palcos até 2026 ao anunciar a nova data do show de Belém. O cantor agora se apresenta na capital paraense em 21 de março de 2026, também um sábado, com a turnê Tempo Rei. Antes, o show aconteceria em 9 de agosto, um dia depois da data que seria o aniversário de 51 anos de Preta Gil e apenas 20 dias depois da morte da filha do cantor, além de véspera do Dia dos Pais.

A confirmação das novas datas veio durante a entrevista de Gilberto Gil ao Fantástico, no domingo (10). Além da remarcação do show em Belém, Gil anunciou mais dois shows extras: no Recife (28/11) e em Salvador (20/12), onde ele tinha se apresentado na estreia da turnê, em 15 de março.

Neste ano, o cantor de 83 anos ainda vai se apresentar em Porto Alegre (6/9), São Paulo (17 e 18/10), Rio de Janeiro (25 e 26/10), Fortaleza (15 e 16/11) e Recife (22, 23 e 28/11) e Salvador (20/12). A turnê final de Gilberto Gil ainda contará com um show em alto mar no Navio Tempo Rei, que parte de Santos (SP) em 1/12 em uma viagem de três dias, até 4/12, com Gil e convidados.

*Com informações do Estadão Conteúdo

