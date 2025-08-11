Jovem Pan > Entretenimento > Música > Gilberto Gil estende turnê de despedida até 2026 após adiar show em Belém

Cantor agora se apresenta na capital paraense em 21 de março de 2026 com a turnê Tempo Rei; antes, a apresentação aconteceria em 9 de agosto, um dia depois da data que seria o aniversário de Preta Gil

  • 11/08/2025 20h55
WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Retrato do cantor e compositor Gilberto Gil no bairro do Jardim Botânico Além da remarcação do show em Belém, Gil anunciou mais dois shows extras

Gilberto Gil acabou estendendo sua turnê de despedida dos palcos até 2026 ao anunciar a nova data do show de Belém. O cantor agora se apresenta na capital paraense em 21 de março de 2026, também um sábado, com a turnê Tempo Rei. Antes, o show aconteceria em 9 de agosto, um dia depois da data que seria o aniversário de 51 anos de Preta Gil e apenas 20 dias depois da morte da filha do cantor, além de véspera do Dia dos Pais.

A confirmação das novas datas veio durante a entrevista de Gilberto Gil ao Fantástico, no domingo (10). Além da remarcação do show em Belém, Gil anunciou mais dois shows extras: no Recife (28/11) e em Salvador (20/12), onde ele tinha se apresentado na estreia da turnê, em 15 de março.

Neste ano, o cantor de 83 anos ainda vai se apresentar em Porto Alegre (6/9), São Paulo (17 e 18/10), Rio de Janeiro (25 e 26/10), Fortaleza (15 e 16/11) e Recife (22, 23 e 28/11) e Salvador (20/12). A turnê final de Gilberto Gil ainda contará com um show em alto mar no Navio Tempo Rei, que parte de Santos (SP) em 1/12 em uma viagem de três dias, até 4/12, com Gil e convidados.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nátaly Tenório 

