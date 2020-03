Festival de Glastonbury anuncia cancelamento da edição 2020

O Festival de Glastonbury anunciou nesta quarta-feira (18) o cancelamento da edição de 2020, ano em que o evento de música celebraria 50 anos, em decorrência da pandemia de coronavírus.

Por causa da data especial, os organizadores estavam firmes em manter o festival, que chegou a revelar o line-up na semana passada: Taylor Swift, Tom Yorke, Paul McCartney, Kendrick Lamar, Gilberto Gil, Camila Cabello, Dua Lipa e Lana Del Rey estavam entre os artistas confirmados.

O evento estava marcado para os dias para ocorrer entre os dias 24 e junho de junho, na Inglaterra. Em nota, os organizadores lamentaram o cancelamento.

“Temos esperança de que a situação no Reino Unido vai melhorar enormemente até o fim de junho. Mas, mesmo que isso aconteça, não podemos passar os próximos três meses com milhares de funcionários ajudando a construir a infraestrutura do festival”, diz a nota.

O Glastonbury 2020 esperava um público de 135 mil e reembolsos ou a possibilidade de se usar o ingresso para 2021 foram oferecidos àqueles que já tinham adquirido entradas.

We are so sorry to announce this, but we are going to have to cancel Glastonbury 2020. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. Michael & Emily pic.twitter.com/ox8kcQ0HoB

— Glastonbury Festival (@glastonbury) March 18, 2020