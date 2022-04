Grammy 2022 emociona com homenagens a Marília Mendonça e Taylor Hawkins

Stephen Sondheim, um ícone da Broadway, também teve um espaço especial na premiação

Reprodução/TNT Marília Mendonça foi uma das homenageadas do Grammy 2022



A cantora Marília Mendonça foi uma das artistas homenageadas na cerimônia do Grammy 2022, que aconteceu no último domingo, 3. A artista, que ficou conhecida como a Rainha da Sofrência, morreu aos 26 anos em novembro do ano passado em um acidente aéreo. A aparição da artista no prêmio emocionou os brasileiros e virou assunto nas redes sociais. O baterista Taylor Hawkins, da banda Foo Fighters, também teve destaque na premiação, que começou ao som de My Hero e com fotos do músico no telão. “Toda a comunidade musical ainda está de luto pela luz que perdemos na semana passada com a morte de Taylor Hawkins. Continuamos enviando nosso amor e estendendo nossas mais profundas condolências à sua família e entes queridos”, postou a Academia de Artes e Gravação no Twitter. Taylor foi encontrado morto no dia 25 de março após, supostamente, sofrer uma overdose.

O Foo Fighters ganhou três prêmios no Grammy, sendo eles nas categorias de: Melhor Performance de Rock (“Making a Fire”), Melhor Música de Rock (Waiting on a War) e Melhor Disco de Rock (“Medicine at Midnight”). A banda não compareceu a premiação e também cancelou a apresentação que faria no evento. Os artistas também cancelaram todos os shows que estavam marcados para 2022. Quem também recebeu uma homenagem especial no Grammy foi o compositor Stephen Sondheim, coautor do clássico musical “West Side Story”. Ele é considerado um dos nomes mais renomados da Broadway e os cantores Ben Platt, Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr. e Rachel Zegler foram os responsáveis por homenageá-lo. Ele morreu aos 91 anos em novembro do ano passado.