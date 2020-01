Grammy terá homenagem a Nipsey Hussle

Roddy Richh, John Legend, DJ Khaled, Meek Mill, YG e Kirk Franklin farão homenagem a Nipsey Hussle no Grammy; cerimônia é neste domingo (26)

Reprodução/Instagram O rapper Nispey Hussle foi morto em março do ano passado



A Recording Academy anunciou nesta terça-feira (21) que a cerimônia do Grammy, que acontece neste fim de semana, terá uma homenagem ao rapper Nispey Hussle.

O músico, que foi morto em março do ano passado, ainda pode levar prêmios póstumos neste ano. Ele foi indicado a melhor performance de rap e melhor música de rap com “Racks in the Middle” e a melhor performance de rap/sung com “Higher”.

A homenagem Nispey Hussle contará com shows de Roddy Richh, John Legend, DJ Khaled, Meek Mill, YG e Kirk Franklin. A expectativa é de que as duas músicas que estão concorrendo a prêmios sejam performadas.

O Grammy 2020 ainda terá shows de Billie Eilish, Ariana Grande, Lizzo, Demi Lovato, Blake Shelton & Gwen Stefani, Aerosmith, Rosalía, Jonas Brothers, Camila Cabello e Tyler, The Creator.

A cerimônia do Grammy acontece neste domingo (26), em Los Angeles.