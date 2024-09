Grammy Latino 2024 divulga lista de indicados com Anitta e Xande de Pilares

Anitta concorre na categoria Gravação do ano com a música ‘Mil Veces’ e Xande disputa prêmio de Álbum do Ano com ‘Xande canta Caetano’; premiação ocorre no dia 14 de novembro, em Miami

Divulgação/VMA Anitta concorre com Karol G, Bad Bunny, Jorge Drexler, entre outros



A Academia Latina de Gravação divulgou, nesta terça-feira (17), a lista de indicados para o Grammy Latino, que ocorre no dia 14 de novembro, em Miami. Anitta disputa prêmio de Gravação do Ano, com a música “Mil Veces”, do álbum “Funk Generation”, faixa que ganhou na categoria Melhor Clipe Latino VMA. Já Xande de Pilares concorre na categoria Álbum do Ano com “Xande canta Caetano”.

Anitta está indicada ao lado de Bad Bunny com “Monaco”; Karol G com “Mi Ex Tenía Razón”; Kali Uchis & Peso Pluma, com “Igual Que Un Ángel”; Camilo & Carín León, com “Una Vida Pasada”; Cimafunk & Monsieur Perine´, com “Catalina”; Jorge Drexler com “Derrumbe”; Fonseca & Grupo Niche, com “Con Dinero Y Sin Dinero”; Juan Luis Guerra 4.40, com o disco “Mambo 23”; e Mon Laferte, com “Tenochtitla´n”.

Xande de Pilares enfrenta outros nomes latinos de grande alcance na categoria Álbum do Ano. Shakira está na disputa com seu “Las Mujeres Ya no Lloran”. Também está na concorrência, a cantora Karol G, com o disco “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”.

Outros artistas brasileiros na lista são a cantora baiana Cacá Magalhães e o trio carioca Os Garotin na categoria Melhor Artista Revelação. Tiago Iorc concorre ao prêmio de Melhor Canção de Cantor e Compositor com a música “Antes Que O Mundo Acabe”. Na categoria Melhor Álbum Instrumental, Yamandu Costa e Armandinho Macêdo aparecem com o disco “Encontro Das Águas” e Hamilton de Holanda e C4 Trío concorrem com “Tembla”.

Três brasileiros disputam Melhor Álbum de Jazz Latino: “Collab”, de Hamilton de Holanda & Gonzalo Rubalcaba, “My Heart Speaks”, de Ivan Lins, e “Pra Você, Ilza”, de Hermeto Pascoal & Grupo. O Grammy Latino 2024 criou uma nova área (Música Eletrônica) e duas categorias (Melhor Interpretação de Música Eletrônica Latina e Melhor Álbum de Música Mexicana Contemporânea).

Confira a lista de indicados nas principais categorias do Grammy Latino:

Gravação do Ano

“Mil veces” – Anitta

“Monaco” – Bad Bunny

“Una vida pasada” – Camilo & Carín León

“Catalina” – Cimafunk & Monsieur Periné

“Derrumbe” – Jorge Drexler

“Con dinero y sin dinero” – Fonseca & Grupo Niche

“Mi ex tenía razón” – Karol G

“Mambo 23” – Juan Luis Guerra 4.40

“Tenochtitla´n” – Mon Laferte

“Igual que un ángel” – Kali Uchis & Peso Pluma

Álbum do Ano

Bolero – Ángela Aguilar

Cuatro – Camilo

Xande canta Caetano – Xande de Pilares

Mañana será bonito (Bichota Season) – Karol G

García – Kany García

Radio güira – Juan Luis Guerra 4.40

Autopoiética – Mon Laferte

Boca chueca, vol. 1 – Carín León

Las letras ya no importan – Residente

Las mujeres ya no lloran – Shakira

Canção do Ano

“A fuego lento” – Dayme´ Arocena & Vicente García

“A la mitad” (Banda Sonora Original de la serie Zorro) – Julio Reyes Copello & Mariana Vega, compositores (Maura Nava)

“Aún me sigo encontrando” – Gian Marco & Rubén Blades

“Caracas en el 2000” – Elena Rose, Danny Ocean & Jerry Di)

“Derrumbe” – Jorge Drexler

“(Entre pare´ntesis)” – Shakira e Grupo Frontera

“Mi ex tenía razón” – Karol G

“Según quién” – Maluma & Carín León

“Te lo agradezco” – Kany Garci´a & Carín León

“313” – Residente, Silvia Pérez Cruz & Penélope Cruz

Melhor Artista Revelação

Agris

Kevin Aguilar

Darumas

Nicolle Horbath

Latin Mafia

Cacá Magalhães

Os Garotin

Iñigo Quintero

Sofi Saar

Ela Tauber

Confira os indicados nas categorias exclusivas para língua portuguesa

Melhor Álbum de Música Cristã (Língua Portuguesa)

Ele É Jesus – Ao Vivo – Bruna Karla

Deixa Vir – Vol II (Ao Vivo) – Thalles Roberto

In Concert (Ao Vivo) – Rosa de Saron

Vida (Ao Vivo) – Eli Soares

Temporal – Vocal Livre

Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Afrodhit – Iza

Super – Jão

Amaríssima – Melly

Os Garotin De São Gonçalo – Os Garotin

Escândalo Íntimo – Luísa Sonza

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

Erasmo Esteves – Erasmo Carlos

No Rastro de Catarina – Cátia de França

Me Chama de Gato Que Eu Sou Sua – Ana Frango Elétrico

Ontem Eu Tinha Certeza (Hoje Eu Tenho Mais) – Jovem Dionisio

Lagum Ao Vivo – Lagum

Melhor Interpretação Urbana em Língua Portuguesa

Joga Pra Lua – Anitta Featuring Dennis & Pedro Sampaio

Cachimbo da Paz 2 – Gabriel O Pensador, Lulu Santos, Xamã

Da Braba – Gloria Groove Featuring Ludmilla & Mc Gw

Carta Aberta – Mc Cabelinho

Fé nas Maluca – Mc Carol, Iza

La Noche – Yago Oproprio Featuring Patricio Sid

Melhor Álbum de Samba/Pagode

Alcione 50 Anos (Ao Vivo) – Alcione

Xande Canta Caetano – Xande De Pilares

Iboru – Marcelo D2

Tardezinha Pela Vida Inteira (Ao Vivo) – Thiaguinho

Subúrbio (Ao Vivo) – Tiee

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira/Música Afro Portuguesa Brasileira

D Ao Vivo Maceió – Djavan

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.Pê

Portas (Ao Vivo) – Marisa Monte

Outros Cantos – Milton Nascimento, Chitãozinho & Xororó

No Tempo da Intolerância – Elza Soares

Melhor Álbum de Música Sertaneja

Boiadeira Internacional (Ao Vivo) – Ana Castela

Paraíso Particular (Ao Vivo) – Gusttavo Lima

Cintilante (Ao Vivo) – Simone Mendes



*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carolina Ferreira