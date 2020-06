Grammy Latino confirma cerimônia para novembro apesar de pandemia

EFE Rosalía foi o grande destaque da premiação musical em 2019



A Academia Latina da Gravação, responsável pelo Grammy Latino, anunciou nesta quinta-feira (18) a decisão de manter neste ano os planos de realizar a cerimônia de premiação apesar das medidas de isolamento social adotadas para conter a pandemia de Covid-19.

“Estamos trabalhando diligentemente no nosso processo de premiação para realizar a 21ª entrega anual do Grammy Latino em novembro. Esperamos comunicar mais detalhes em breve”, informou a organização.

Os indicados aos prêmios serão anunciados no dia 29 de setembro. Todos os concorrentes precisam ter lançado as músicas em disputa entre os dias 1ª de junho de 2019 e 31 de maio de 2020.

A cerimônia de entrega dos prêmios costuma ser realizada em novembro na cidade de Las Vegas, mas nem a Academia nem a Univision, emissora que transmite o evento dos Estados Unidos, informaram o local deste ano.

As cerimônias de premiação, além dos esportes, são os eventos ao vivo que registram os maiores níveis de audiência na televisão nos Estados Unidos. No entanto, nem os canais em espanhol nem as emissoras em inglês têm transmitido esses eventos desde a adoção de medidas de confinamento.

*Com EFE