Green Day lança álbum novo e clipe com astro de ‘Stranger Things’; confira

Reprodução/YouTube Gaten Matarazzo participa de videoclipe da banda



O Green Day lançou nesta sexta-feira (7) o álbum “Father of All Motherfuckers”, seu 13º trabalho de estúdio.

A banda também já liberou o clipe da faixa “Meet Me On The Roof”, estrelado por Gaten Matarazzo, o Dustin de “Stranger Things”.

O vídeo acompanha um jovem apaixonado pela colega de escola e seus esforços para conquistá-la. O vocalista Billie Joe Armstrong ajuda o menino a realizar seu sonho.

“Father of All Motherfuckers” conta com 10 músicas e é lançado quatro anos após a última coletânea deles, “Revolution Radio”.

Veja o clipe:

Ouça o álbum: