Green Day surpreende passageiros do metrô de Nova York com show

Banda fez a apresentação para promover seu novo álbum, intitulado ‘Saviors’

Reprodução/Multishow Banda apareceu disfarçada e começou a apresentação com uma versão da música 'Feel Like Makin' Love"



O Green Day está se preparando para lançar seu novo álbum, intitulado “Saviors”, que será lançado na próxima sexta-feira, 19. Para promover o lançamento, a banda surpreendeu os passageiros de uma das estações de metrô mais movimentadas de Nova York com uma apresentação surpresa de seis músicas. A performance foi gravada e será exibida no talk show apresentado por Jimmy Fallon, que também participou do pocket show tocando pandeiro.

A banda apareceu disfarçada e começou a apresentação com uma versão da música “Feel Like Makin’ Love”, da banda setentista Bad Company. Em seguida, eles tocaram sucessos como “Basket Case” e a nova música “Look Ma, no Brains!”. Além disso, fizeram um cover de “Rock And Roll All Nite”, do Kiss, e apresentaram outra novidade chamada “Dilemma”. Para encerrar, tocaram o clássico “American Idiot”.

. @GreenDay played a surprise set in the subway with @jimmyfallon 📷 Qbertplaya 📹 Anthony C pic.twitter.com/rtJScsiBMw — Adib Hidayat (@AdibHidayat) January 17, 2024