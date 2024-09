Guitarrista Brian May, do Queen, revela que sofreu leve derrame cerebral

Caso fez o artista perder o controle de um dos braços, embora tenha ressaltado que está bem; problema de saúde aconteceu há aproximadamente uma semana, mas May decidiu revelar posteriormente

Reprodução/Instagram Além de guitarrista, May é astrofísico, defensor dos animais e alcançou fama mundial na banda Queen junto com o falecido vocalista Freddie Mercury e o baterista Roger Taylor



Brian May, guitarrista da lendária banda britânica Queen, admitiu nesta quarta-feira que sofreu recentemente um “leve derrame cerebral” que lhe fez perder o controle de um dos braços, embora tenha ressaltado que está bem. O guitarrista de 77 anos disse que teve esse problema de saúde há aproximadamente uma semana, mas não quis revelá-lo até agora, segundo relata em um vídeo postado em sua conta do Instagram. Os médicos o aconselharam a não dirigir ou fazer qualquer atividade que aumentasse muito a frequência cardíaca. “Estou aqui para trazer para vocês, antes de tudo, uma boa notícia, eu acho. A boa notícia é que posso tocar violão depois dos acontecimentos dos últimos dias”, declarou.

“E digo isso porque estava em dúvida, porque esse pequeno contratempo de saúde que mencionei aconteceu há uma semana e o chamaram de um leve derrame cerebral. De repente, do nada, eu não tinha nenhum controle sobre esse braço”, explicou. May, que detém o título de ‘sir’, reconheceu que a experiência foi “um pouco assustadora”, mas elogiou o “atendimento fantástico” que recebeu do Hospital Frimley Park, no condado de Surrey (nos arredores de Londres). “Eu apenas faço o que me mandam, o que basicamente não é nada”, acrescentou. Além de guitarrista, May é astrofísico, defensor dos animais e alcançou fama mundial na banda Queen junto com o falecido vocalista Freddie Mercury e o baterista Roger Taylor.

