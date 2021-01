Gusttavo Lima é ‘cancelado’ pelo lançamento do single ‘Balada do Buteco’ e fãs saem em defesa

Sertanejo foi criticado por lançar hit na ‘pior hora possível’; canção foi liberada nas plataformas na quinta-feira, 7, dia em que Brasil bateu 200 mil mortos por Covid-19

Divulgação Gusttavo Lima foi alvo de críticas por lançar "Balada do Buteco" no mesmo dia que o Brasil bateu a marca de 200 mil mortos por Covid-19



O nome do cantor Gusttavo Lima foi envolvido em mais uma polêmica nesta sexta-feira, 8, após o lançamento do seu novo single “Balada do Buteco”. O colunista de música do G1, Mauro Ferreira, escreveu um texto tecendo críticas ao momento “inoportuno” escolhido pelo “embaixador do amor” para o lançamento da música. Segundo o jornalista, o sertanejo, que foi o terceiro artista brasileiro mais ouvido no Spotify em 2020, divulgou o hit na “pior hora possível”. “Na semana em que o Brasil atinge a triste marca de 200 mil mortos por Covid-19 e que a pandemia avança sem controle, Gusttavo reaparece com música que narra, com versos simplórios, a curtição na sexta-feira”, criticou. A música ficou disponível nas plataformas de streaming às 21h da quinta-feira, 7, dia em que Brasil bateu a marca de 200 mil mortos por Covid-19. Para o jornalista, o sertanejo deveria escrever uma canção que incentivasse o isolamento social.

“Fosse em outros tempos, a música soaria apenas trivial e esquecível após alguns meses, como tantas já gravadas pelo cantor”, avaliou Ferreira, que afirmou que faltou “discernimento” ao artista e à gravadora Sony Music. Após a publicação, a internet se dividiu entre críticos e defensores do “embaixador”. O nome do cantor esteve entre os assuntos mais comentados do Twitter. Enquanto uns criticavam o repertório do cantor, que é repleto de músicas sobre bebedeira e festas, outros afirmavam que Gusttavo está sofrendo uma perseguição. “O cara querendo cancelar o Gusttavo Lima por causa do nome de uma música. Avisa que o embaixador é incancelável”, escreveu um apoiador. “O Gusttavo fez várias lives e arrecadou toneladas de alimentos e insumos nessa pandemia, ajudou e ajuda várias família … e ainda tentam cancelar ele por lançar uma música? Que mundo doido é esse?”, tuitou outro. Alguns usuários do Twitter afirmaram que não sabiam do lançamento até lerem a crítica do jornalista. O cantor ainda não se manifestou sobre o assunto. Confira a repercussão:

Qualquer música do Gusttavo Lima, lançada em qualquer momento, é sempre na pior hora possível https://t.co/hmMCoexyFB — Manoel (@eitaneto) January 8, 2021

Gusttavo Lima sendo criticado pelo motivo errado. Tem que ser criticado pq essa música é extremamente ruim https://t.co/sNcfWQ7LUJ — Loquito de Los Cuernos (@thiagolimapaiva) January 8, 2021

> perseguido pela esquerda

> perseguido pelo CONAR

> perseguido pela Rede Globo

> perseguido por críticos de música Mesmo assim o povo brasileiro continua ao seu lado. ESTAMOS COM VOCÊ GUSTTAVO LIMA 🏛👑 pic.twitter.com/moAzVdRvjF — jean lucas (@jeanzismoII) January 8, 2021

A música também tem o intuito de entreter e, nesse momento tão triste que vive o país, o Embaixador leva um sopro de alegria para milhões de lares OBRIGADO MEU DEUS POR VIVER NA MESMA ÉPOCA QUE GUSTTAVO LIMA — Bruno Empoderado (@muitohumillde) January 8, 2021

chega a dar pena a perseguição covarde que o Embaixador Gusttavo Lima sofre nesse país — Bruno Empoderado (@muitohumillde) January 8, 2021

gente quando essa inveja pelo Gusttavo Lima vai passar? ainda bem que ele que o embaixador é blindadoo podem tentar cancelar que o sucesso só auementaaa pic.twitter.com/FXYrSKXbNL — Mary viciada em #SenCalKapimi (@Marigusttavete) January 8, 2021