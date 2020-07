Hall da Fama do Rock cancela cerimônia pela 1ª vez na história

Evento, que aconteceria em 2 de maio, celebraria a inclusão de Whitney Houston e Depeche Mode, entre outros artistas, à categoria

Reprodução/Instagram Whitney Houston passou a fazer parte do Hall da Fama do Rock em 2020



A cerimônia anual do Hall da Fama do Rock, que ocorreria em 2 de maio, foi cancelada pela primeira vez na história, decisão tomada devido à pandemia de Covid-19 e que impedirá a celebração da inclusão de novos nomes à emblemática categoria, entre eles os de Whitney Houston e Depeche Mode.

Para substituir o evento, a HBO norte-americana transmitirá um especial de comemoração dos 35 anos da instituição e que reconhecerá as adições deste ano: Whitney Houston, Depeche Mode, The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. e T. Rex.

“Para proteger a saúde e a segurança de nossos membros, suas famílias, equipes e nossos assistentes, tomamos a decisão de concluir que o evento ao vivo programado não é possível”, disse em comunicado o presidente da instituição, John Sykes.

Sobre os músicos escolhidos, Whitney Houston era candidata pela primeira vez a entrar no Hall da Fama, assim como The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. e T. Rex. Esta era a terceira candidatura do Depeche Mode.

O requisito fundamental para o acesso ao Hall da Fama do Rock é que a primeira gravação do artista ou banda em questão tenha sido lançada há pelo menos 25 anos.

Mais de mil pessoas, incluindo historiadores, membros da indústria musical e membros do Rock & Roll Hall of Fame, votaram para escolher os premiados de 2020.

Entre as habilidades e realizações valorizadas é possível destacar a influência dos candidatos sobre outros artistas, seu legado e a profundidade do trabalho, além da capacidade de inovar e a superioridade em estilo e técnica.

Cerca de 320 artistas foram reconhecidos pelo Hall da Fama do Rock desde 1986. Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure e The Zombies foram os sete artistas e bandas que entraram no seleto grupo em 2019.

*Com EFE