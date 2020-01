Halsey lança ‘Manic’, seu novo álbum de estúdio; confira

Reprodução Terceiro álbum da cantora chegou nesta sexta-feira (17)



Saiu nesta sexta-feira (17) “Manic”, novo álbum de Halsey, o terceiro de sua carreira. O trabalho sensível passeia por vários temas e estilos.

Em 2018, a cantora lançou o primeiro single do álbum, a faixa “Without Me” -a mais bem sucedida da carreira de Halsey. No mês passado, a artista dedicou a canção ao rapper Juice WRLD, que morreu no início de dezembro. Juntos, eles fizeram um remix de “Without Me”.

“Queria ter esse momento para lembrar todos vocês de que a vida é curta e devemos apreciar cada momento que temos juntos”, afirmou a estrela ao público na época.

Com 16 faixas, “Manic” apresenta parcerias com Dominic Fike, Alanis Morissette e Suga, do BTS.

Ouça ‘Manic’: