Dois anos depois de fechar, o Hangar 110 vai reabrir em 1º de março

Reprodução/Facebook O Hangar 110 vai reabrir em março



Um dos ícones da música paulistana, o Hangar 110 vai reabrir em março. Um comunicado postado na página oficial da casa de shows no Facebook, nesta terça-feira (11), confirmou que o espaço vai voltar a abrigar shows a partir de 1º de março.

“Foram dois anos em que o Hangar atuou somente como uma produtora de eventos na The House e em outras casas de shows, mas nesse período sentimos muita falta do contato que sempre tivemos com as pessoas com quem convivemos nesse lugar : frequentadores, músicos, produtores e uma infinidade de amigos que fizemos ao longo de duas décadas”, diz o texto, assinado pelos proprietários, Marcos e Cilmara.

“Estamos cientes das dificuldades que virão, dos desafios de se fazer cultura num País como o nosso, porém não vemos outro futuro senão o de estar a frente novamente, arregaçar as mangas e seguir adiante”, continua o comunicado.

Localizado na região do Bom Retiro, o Hangar 110 foi fundado em 1998 e era ponto de encontro para fãs de bandas de rock nos anos 2000. Passaram pelo palco nomes como CPM 22, Fresno e NX Zero, Ratos de Porão e Marky e CJ Ramone. A casa encerrou as atividades em dezembro de 2017, e o Hangar 110 passou a ser uma produtora.

A programação da volta do Hangar 110 ainda não foi divulgada. Veja o comunicado abaixo: