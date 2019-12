Harry Styles faz cover de hit de Lizzo; veja

Harry Styles fez sua própria versão do hit ‘Juice’, de Lizzo

Divulgação/BBC Harry Styles participou do Live Lounge da rádio BBC Radio 1



Harry Styles participou do Live Lounge, da rádio britânica BBC Radio 1, e escolheu o hit “Juice”, de Lizzo, para fazer cover.

O cantor mudou um pouco da música e a deixou com a cara dele, mas sem perder o ritmo dançante. Veja abaixo a versão de Harry Styles:

Harry Styles lançou no começo do mês o álbum “Fine Line”, o segundo de sua carreira solo. O disco tem os singles “Cherry” e “Adore You”.

O ex-One Direction já tem passagem marcada pelo Brasil. Ele faz shows em São Paulo e no Rio de Janeiro em outubro de 2020.