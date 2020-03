Harry Styles diz que se sentiria lisonjeado se Taylor Swift escrevesse músicas sobre ele

Harry Styles e Taylor Swift terminaram o namoro em 2013

Harry Styles falou sobre as especulações dos fãs de que Taylor Swift, ex-namorada do cantor, escreveu músicas sobre eles. Em entrevista ao programa de rádio de Howard Stern, o britânico disse que não fica chateado com os rumores.

“Eu penso sobre o que significa para mim escrever uma música sobre outra pessoa, e se outra pessoa fizesse isso para mim, eu me sentiria lisonjeado”, disse o músico. “Mesmo que a música não seja tão lisonjeira, você ainda gasta um tempo fazendo. Usando a Taylor como exemplo, ela é uma excelente compositora”, continuou.

Veja o vídeo abaixo, em inglês:

Harry Styles e Taylor Swift namoraram por alguns meses e terminaram em janeiro de 2013. Desde a separação, fãs de ambos os artistas acreditam que um escreve músicas sobre o outro. Um dos casos mais recentes foi “Two Ghosts”, faixa do primeiro álbum solo do cantor britânico. Na época, em 2017, ele disse que a música era “autoexplicativa”.

Coincidentemente, os dois cantores têm passagem marcada para o Brasil. Taylor Swift faz dois shows em São Paulo nos dias 18 e 19 de julho, enquanto Harry Styles se apresenta na capital paulista no dia 7 de outubro e no Rio de Janeiro em 9 de outubro.