‘Watermelon Sugar’: Harry Styles lança clipe colorido cantando em praia; veja

Reprodução/YouTube Novo clipe de ex-One Direction foi lançado nesta segunda-feira (18)



Saiu nesta segunda-feira (18) o novo clipe de Harry Styles, “Watermelon Sugar”. O vídeo colorido mostra o cantor na praia repleto de amigos, calor e muita diversão.

A música faz parte de “Fine Line“, álbum solo do ex-One Direction lançado em dezembro do ano passado. Outras faixas do álbum que ganharam clipe são “Lights Up”, “Adore You” e “Falling”. A coletânea é o segundo trabalho de Styles desde o fim da boyband.

O cantor tinha duas apresentações previstas para outubro no Brasil, mas adiou os shows por causa da pandemia de coronavírus. Agora, a previsão é que Styles desembarque por aqui em setembro de 2021 com a turnê “Love on Tour”. Quem já adquiriu os ingressos para outubro, poderá utilizá-los nas novas datas.

Assista ao clipe: