Petals for Armor: Hayley Williams vai lançar projeto solo em 22 de janeiro

Reprodução/Facebook Hayley Williams lançará o projeto Petals for Armor em 22 de janeiro



Hayley Williams divulgou a data do primeiro lançamento de seu projeto solo: 22 de janeiro. Batizado de Petals for Armor, não está claro se será o nome do disco ou do grupo.

A vocalista do Paramore – que está em hiato – já havia anunciado, no dia do seu aniversário, que embarcaria, pela primeira vez, em empreitada fora da banda.

Em clipe postado em site e nas redes sociais, é possível ouvir uma respiração de Hayley e um lugar misterioso. A data é revelada no final. Fãs também perceberam que cartazes foram espalhados por Nova York.

SO IM IN NYC WALKING AROUND AND I COME ACROSS THIS!!!!!!!!!!!!!! @yelyahwilliams #petalsforarmor pic.twitter.com/noYJ4RYX8U — 𝐣𝐚𝐝𝐚 ♡ (@swiftgillies) January 6, 2020

O último disco do Paramore for “After Laughter”, de 2017. Desde então, a cantora se dedicou a sua linha de tintura para cabelo, Good Dye Young.

Confira abaixo: