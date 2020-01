Hayley Williams lança o primeiro single de álbum solo; veja o clipe

‘Simmer’ é faixa de ‘Petals For Armor’, o primeiro solo de Hayley Williams, que sai em 8 de maio

Divulgação/Lindsey Byrnes Hayley Williams lança o álbum 'Petals For Armor' em 8 de maio



Hayley Williams lançou nesta quarta-feira (22) a música “Simmer”, a primeira de seu álbum solo, “Petals For Armor”.

O single também ganhou um clipe estrelado pela própria cantora. No vídeo, que tem fotografia bem escura, ela aparece nua correndo por uma floresta.

Veja abaixo:

Junto com o lançamento, Hayley Williams divulgou mais informações sobre o primeiro álbum solo da carreira. “Petals For Armor” será lançado no dia 8 de maio e marca o primeiro trabalho da cantora desde o disco “After Laughter”, do Paramore, de 2017.

Apesar de ter garantido que o álbum é um projeto solo, Hayley Williams teve a colaboração dos outros dois integrantes do Paramore, o baixista Joey Howard e o guitarrista Taylor York, em “Simmer”. Eles também devem aparecer em outras faixas do disco.