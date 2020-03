‘Heartbreak Weather’: Niall Horan lança 2º álbum de carreira solo; ouça

Dean Martindale/Billboard Niall Horan está de volta em "Heartbreak Weather"



Nesta sexta-feira 13, Niall Horan finalmente lançou seu segundo álbum da carreira solo, “Heartbreak Weather”, para a alegria de seus fãs.

O primeiro disco de estúdio de Niall pós-One Direction foi “Flicker”, de 2017. A sua nova empreitada tem 14 faixas, incluindo os singles “Nice to Meet Ya”, “Put a Little Love On Me” e “No Judgement”.

“Estamos falando de tipo quatro anos após [o primeiro álbum]. Eu cresci como pessoa e me sinto mais confiante. Acho que a música mostra bem isso”, explicou Niall em entrevista à Billboard.

Ouça abaixo: