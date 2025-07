Henrique e Juliano apresentam Manifesto Musical com estádio do Palmeiras lotado

Dupla cantou principais sucessos para cerca de 45 mil pessoas

Reprodução/Instagram/@henriqueejuliano/@randesfilho Henrique e Juliano durante show no estádio do Palmeiras



A dupla sertaneja Henrique e Juliano agitaram o estádio do Palmeiras na noite do último domingo (6), encerrando a sequência de três shows do Manifesto Musical, nome do álbum lançado recentemente e da turnê, que representa uma volta para os palcos, após um ano sem apresentações na capital paulista. Para abrir a noite, Felipe & Rodrigo fizeram um esquenta cantando sucessos deles e também clássicos, como de Zezé Di Camargo e Luciano, além de muita interação com o público, animando a noite.

Logo no início do show principal, a dupla se abraçou e Henrique não conteve as lágrimas. Além dos artistas, o palco também contou com uma banda completa e a presença de orquestra em diversas canções. Ao longo da performance, entre clássicos e novidades, os fãs se divertiram e também se emocionaram. Antes de cantarem a música Realidade ou Fantasia, a dupla explicou que o sucesso é de 2014 e não foi lançado oficialmente, mas os fãs descobriram e pela alta demanda, o hit será lançado oficialmente este ano.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O que o público não esperava, é que a música era a preferida de Marília Mendonça, que faleceu em 2021 e era uma amiga próxima da dupla. Henrique revelou essa curiosidade logo após o final da canção e aproveitou para homenagear a cantora com a música ‘Flor e o Beija Flor’, que gravaram juntos em 2016.Um dos momentos mais intensos e emocionantes da noite. Na sequência, a apresentação voltou a ganhar mais ânimo com músicas famosas como ‘Cidade Vizinha’ e ‘Acordo’. Após esse momento, a dupla proporcionou um cenário mais íntimo com os fãs. Os dois se sentaram em poltronas e explicaram o contexto de mais clássicos como ‘Mudando de Assunto’, ‘Deixa Ela Saber’ e ‘Calafrio’.

Para tornar essa parte ainda mais especial, Henrique convidou sua filha Maria Antônia, de apenas 6 anos, e Juliano também chamou suas pequenas, Maria Clara e Maria Antônia para cantar ‘Novo Eu’ junto deles, encantando os fãs. Ao final da apresentação, os cantores reservam um espaço para cantar refrões de diversas músicas, como uma espécie de balada, e encerram a noite ao som de ‘Liberdade Provisória’, que é um verdadeiro hit no Brasil todo e colocou 45 mil pessoas para cantar a plenos pulmões no domingo à noite.

Confira a setlist: