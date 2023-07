Homem é agredido após fazer saudação nazista durante show do Sepultura em Fortaleza

Além de gesto, fã do grupo também teria proferido ofensas racistas durante a apresentação, no começo de julho; em nota, a banda repudiou o comportamento e as agressões

MAURO PIMENTEL / AFP Banda se posicionou nas redes sociais e repudiou o gesto e as agressões que aconteceram durante o show



Um homem foi agredido durante um show da banda Sepultura na cidade de Fortaleza, no Ceará, após ter feito uma saudação nazista durante e proferido ofensas raciais durante uma música. O caso aconteceu no dia 8 de julho deste ano, mas repercutiu nas redes sociais nesta semana. Em vídeos publicados no Twitter, é possível ver o suposto autor da saudação nazista sendo agredido por diversas pessoas que estavam no evento e presenciaram a saudação e as ofensas. Em seus perfis nas redes sociais, a banda divulgou uma nota confirmando o caso e repudiando tanto o comportamento do autor das saudações quanto a violência das pessoas que o agrediram. “O Sepultura é terminantemente contra qualquer tipo de manifestações como essas e não admitirá tal comportamento em seus shows, assim como não compactuará com qualquer tipo de violência ou justiça feita pelas próprias mãos”, diz a nota da banda.