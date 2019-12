Vocalista do Imagine Dragons anuncia pausa da banda para se dedicar à família

Reprodução/Facebook Banda esteve no Brasil em outubro para o Rock in Rio



Em entrevista à CNN, o vocalista do Imagine Dragons anunciou que a banda vai dar um tempo dos palcos para que os integrantes se dediquem às suas respectivas famílias.

Dan Reynolds, que tem quatro filhos com idades entre 2 meses e 7 anos, falou que o grupo já está há quase 10 anos focado na carreira e, embora se gostem muito, chegou a hora de pensarem nos familiares também.

“Nós estamos tentando tirar um tempo para nos reconectarmos com a família e amigos. Quero dizer, estamos na estrada por quase uma década sem parar. Então todos nós queremos redescobrir o que significa ser um pai, um amigo ou um filho. Especialmente eu, que tenho um recém-nascido, e nosso guitarrista tem uma criança pequena também. Então estamos tentando ser pais, sabe, quando a tentação aparecer, tenho que certeza que voltaremos logo à estrada”, declarou.

Em outubro, o Imagine Dragons se apresentou no Rock in Rio em um show bastante animado e cheio de interação com o público.