Harry Styles, Charli XCX e Mabel estão entre indicados ao Brit Awards 2020; veja todos

Reprodução Cantor lançou novo álbum, "Fine Line", em 2019 e teve trabalho reconhecido por premiação



Os indicados ao Brit Awards 2020 foram divulgados neste sábado (11). A premiação, que destaca os melhores artistas inglês do ano na indústria musical, nomeou Lewis Capaldi, Harry Styles, Mabel, Charli XCX, Coldplay e muitos outros como candidatos às diversas categorias.

Por “Fine Line“, Styles aparece em Melhor Artista Masculino Solo e Melhor Álbum do Ano. Artista internacionais também são premiados. Entre os indicados estão Ariana Grande, Post Malone, Tyler, The Creator, Lizzo e Billie Eilish.

A 40ª edição do Brit Awards acontece no dia 18 de fevereiro, na The O2 Arena, em Londres, Inglaterra.

Veja os indicados:

Grupo do ano

Coldplay

Foals

Bring Me the Horizon

D-Block Europe

Bastille

Melhor artista feminina solo

Mabel

Freya Ridings

FKA twigs

Charli XCX

Mahalia

Melhor artista masculino solo

Harry Styles

Lewis Capaldi

Dave

Michael Kiwanuka

Stormzy

Artista revelação

Aitch

Lewis Capaldi

Dave

Mabel

Sam Fender

Música do ano

Ed Sheeran and Justin Bieber – I Don’t Care

Mabel – Don’t Call Me Up

Calvin Harris and Rag’N’Bone Man – Giant

Dave ft Burna Boy – Location

Mark Ronson ft Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart

AJ Tracey – Ladbroke Grove

Lewis Capaldi – Someone You Loved

Tom Walker – Just You and I

Sam Smith and Normani – Dancing With a Stranger

Stormzy – Vossi Bop

Melhor artista internacional (Mulher)

Ariana Grande

Billie Eilish

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Melhor artista internacional (Homem)

Bruce Springsteen

Burna Boy

Tyler, the Creator

Dermot Kennedy

Post Malone

Álbum do ano

Stormzy – Heavy Is the Head

Michael Kiwanuka – Kiwanuka

Lewis Capaldi – Divinely Uninspired to a Hellish Extent

Dave – Psychodrama

Harry Styles – Fine Line