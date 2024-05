Ingressos para festival ‘Salve o Sul’ começam a ser vendidos hoje; saiba valores

O festival beneficente Salve o Sul, idealizado por Luisa Sonza e Pedro Sampaio, disponibilizaram os ingressos a partir desta terça-feira (14). Os valores do primeiro lote variam entre R$ 90 a R$ 500, a depender do setor escolhido. Toda a verba dos ingressos será destinada ao Rio Grande do Sul e às vítimas das chuvas. Para adquirir as entradas e saber mais sobre opções de compra, acesse o site oficial da Eventim. As apresentações aconteceram em dois dias diferentes, sendo em 7 e 9 de junho, no Allianz Parque. No dia 7 o show será dos “Amigos”, e contará com Zezé di Camargo e Luciano, Chitãozinho e Xororó e Leonardo. Já no dia 9, Luisa Sonza e Pedro Sampaio são os headliners do evento, que também contará com Xamã, Pocah, Lexa, Duda Beat, Preta Gil e muitos outros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp