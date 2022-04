Ingressos para os dias de Justin Bieber e Coldplay no Rock in Rio esgotam em meia hora

Ingressos começaram a ser vendidos para o público em geral às 19h (horário de Brasília) desta terça-feira

Reprodução/Instagram/justinbieber Justin Bieber é um dos cantores mais esperados do evento de setembro



A venda de ingressos para o Rock in Rio 2022 abriu para o público em geral na noite desta terça-feira, 5, às 19h (horário de Brasília) e causou revolta nas redes sociais pela rapidez que as entradas esgotaram para os dois dias mais cobiçados: 4 de setembro que terá como headliner Justin Bieber e 10 de setembro com a apresentação principal do Coldplay. Ambos os dias acabaram em pouco mais de meia hora. A pré-venda de março teve um cenário parecido com os dois dias sendo os primeiros a se esgotar. O festival de música mais popular do mundo volta ao Rio de Janeiro depois da pandemia de Covid-19. O evento começa dia 2 de setembro com Iron Maiden como headliner. No dia seguinte será Post Malone que encerrará o dia. Dia 4 terá Justin Bieber. No segundo final de semana, Guns N’Roses sobe ao palco em 8 de setembro, Green Day dia 9 de setembro, Coldplay dia 10 e encerrando a edição 2022 Dua Lipa em 11 de setembro. Alguns shows ainda estão sendo confirmados pela organização.