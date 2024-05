Ingressos para show de Bruno Mars no Brasil começam a ser vendidos; saiba como comprar

Entradas para o púbico geral serão abertas na quarta-feira, após prazo de exclusividade para clientes do banco Santander; preço dos ingressos varia entre R$ 235 e R$ 1.250

Reprodução/Instagram/@brunomars Esta é a quarta vez do artista em solo brasileiro



Bruninho Mars in Brasil. O astro do pop anunciou na semana passada quatro shows no Brasil para o segundo semestre de 2024. Passando por três capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, o cantor que esteve no país ano passado, na primeira edição do “The Town”, está ansioso para voltar às terras brasileiras. A pré-venda de ingressos começa nesta segunda-feira (6), para clientes do banco Santander, os ingressos poderão ser adquiridos em até 10 vezes sem juros. Para quem não conseguir comprar na data de hoje, os fãs terão uma nova oportunidade amanhã (7), já que a pré-venda continua. As vendas gerais ocorrem a partir de quarta-feira (8), às 9h no site da Ticketmaster e às 11h na bilheteria física em São Paulo. Nos shows do Rio e Brasília, as vendas gerais começam às 11h online e às 13h nas bilheterias físicas. Os valores dos ingressos variam entre R$ 235 (meia) a R$ 1.250 (inteira).

Confira datas e preços: