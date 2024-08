Ingressos para shows do Oasis no Reino Unido e Irlanda chegam a R$ 3.700

A reunião dos irmãos Noel e Liam Gallagher nos palcos, após 15 anos de afastamento, foi anunciada na terça-feira (27), após rumores da volta da banda; entradas para a turnê ‘Oasis Live 25’ estarão à venda no sábado

EFE/EPA/SIMON EMMET/FEAR PR/HANDOUT Banda britânica Oasis voltará aos palcos em julho e agosto de 2025



Os preços dos ingressos para os shows do Oasis em 2025 no Reino Unido e na Irlanda variam de 73 libras (cerca de R$ 542) a 506 libras (R$ 3.760), de acordo com os números divulgados nesta quinta-feira (29) pelos sites oficiais de venda de ingressos. Os ingressos mais baratos serão os de Cardiff, a primeira parada da turnê, seguidos por Edimburgo e Londres, onde o preço é de 74 libras, de acordo com o site “Gigs and Tours”.

Sem assentos reservados, os preços começarão em 148,50 libras em Manchester, semelhante ao que custará para ir à arena nos outros locais, enquanto para aqueles que podem pagar, a banda britânica oferecerá a chance de participar de uma pré-festa dos shows de Cardiff, Manchester e Londres e de um show particular, por entre 453 e 506 libras.

Também foram anunciados os preços para a Irlanda, a partir de 86,50 euros, conforme publicado pela promotora MCD. Os ingressos para a turnê “Oasis Live 25” estarão à venda neste sábado (31) na República da Irlanda e no Reino Unido e podem ser comprados pelos sites ticketmaster.co.uk, gigsandtours.com e ticketmaster.ie.

A reunião dos irmãos Noel e Liam Gallagher nos palcos, após 15 anos de afastamento, foi anunciada na terça-feira (27), depois que surgiram rumores de seu retorno como banda. Com duas datas em Cardiff, cinco em Manchester, cinco em Londres, três em Edimburgo e duas em Dublin, três das quais foram adicionadas na quinta-feira devido à grande demanda, a banda britânica voltará aos palcos em julho e agosto de 2025.

*Com informações da EFE

