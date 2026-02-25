Ivete Sangalo é hospitalizada após desmaiar em casa

Em vídeo publicado no começo desta tarde em seus perfis nas redes sociais, ela explicou o que provavelmente causou a queda

A cantora Ivete Sangalo foi internada na manhã desta quarta-feira, 25, no Hospital Aliança, em Salvador. A cantora desmaiou em casa e sofreu dois cortes no rosto. Em vídeo publicado no começo desta tarde em seus perfis nas redes sociais, ela explicou o que provavelmente causou a queda: “Esta noite eu tive uma diarreia muito intensa, provavelmente uma virosa que peguei, uma dor de cabeça muito forte, passei a noite indo ao banheiro”.

A cantora afirma que, ao ir novamente ao banheiro por volta das 7h da manhã, desmaiou, por conta da desidratação que sofreu. “Caí no chão com tudo”, disse a cantora, mostrando os cortes em seu rosto, um perto do olho e outro na região da testa. Ivete tratou de tranquilizar fãs e amigos. “Quero assegurar que estou bem assistida, atendida por médicos muito competentes e agradecida pelo carinho e preocupação. Garantido que está bem”, Ivete finalizou: “Vou ficar maravilhosa”.

Uma das estrelas do carnaval de Salvador, Ivete vem de uma maratona de desfiles em seus blocos de rua. No pré-carnaval ela trouxe seu trio para São Paulo pela primeira vez.

*Estadão Conteúdo