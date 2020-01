Jão perde a linha com seguidor que criticou bloco de carnaval: ‘Desocupado do c***’

Reprodução/Instagram O cantor Jão é atração do Lollapalooza Brasil 2020



O cantor Jão virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (7) por dar uma resposta atravessada a um seguidor que criticou o seu bloco de Carnaval.

Pelo Twitter, o músico anunciou que o Bloco dos Corações Partidos, que ele comanda, vai sair em São Paulo e no Rio de Janeiro neste ano. Mas um usuário da rede social não gostou da informação. “P** velho, que insuportável”, escreveu. O cantor, então, não poupou palavras na hora de dar a resposta.

“É um bloco de Carnaval, seu m***. Vai se f***, desocupado do c***”, postou Jão. Veja a interação abaixo:

é um bloco de carnaval seu merda vai se fuder desocupado do caralho — Jão (@jaoromania) January 7, 2020

Assim que a resposta de Jão viralizou, os fãs do artista – e aqueles que não são fãs também – já prepararam os memes. Veja abaixo a repercussão:

Achei q vc só chorasse mas tbm xinga, gostei — admirou-se, dona chica? (@vvvicenteee) January 7, 2020

surto ao vivo pic.twitter.com/ar2f5Zxi2X — miojo cibernetico (@giovannoodles) January 7, 2020

Web Diva Jão pic.twitter.com/VaYusGx5KR — ༺𝖒𝖔𝖔𝖓𝖉𝖎𝖓𝖍𝖔 ava max descolada༻ (@BonnieMoonBerry) January 7, 2020

CUIDADO PRA NÃO SER CANCELADA — Marcos Carvalhais (@MCarvalhais_) January 7, 2020

Jão se destacou no ano passado com o álbum “Anti-Herói”, o segundo da carreira, e é atração do Lollapalooza Brasil deste ano. Ao todo, o cantor tem mais de 150 milhões de visualizações no YouTube.