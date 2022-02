Jão lança clipe de ‘Idiota’ e bomba ao reproduzir casais como Xuxa e Ayrton Senna; assista

‘Homem-Aranha’, ‘Titanic’ e ‘Dona Flor e seus Dois Maridos’ são outras referências que estão presentes

Reprodução/YouTube/Jão Em clipe de 'Idiota', Jão reproduz Ayrton Senna abraçando Xuxa



O cantor Jão lançou nesta quarta-feira, 9, o videoclipe da música Idiota, que está sendo muito elogiado. A canção, que faz parte de “Pirata” (2022), terceiro álbum de sua carreira, já estava bombando no TikTok e o clipe veio para impulsionar esse sucesso. O resultado surpreendeu os fãs porque ele reproduziu casais que marcaram época na vida real e na ficção. O clipe começa com Jão simulando a clássica cena de “Titanic”, na qual o personagem de Leonardo DiCaprio fica na água para manter sua amada a salvo. Outro casal do cinema representado é o do filme “O Segredo de Brokeback Mountain”, que possui uma temática LGBTQIA+ e é protagonizado por Heath Ledger e Jake Gyllenhaal.

A cena em que Patrick Verona (Heath Ledger) canta Can’t Take My Eyes Off You na clássica comédia romântica “10 Coisas que Eu Odeio em Você” também foi reproduzida no clipe de Idiota, assim como o clássico beijo entre o Homem-Aranha (Tobey Maguire) e Mary Jane (Kirsten Dunst) na primeira franquia do herói no cinema. Há também uma referência a “Dona Flor e seus Dois Maridos”, sucesso baseado no livro de Jorge Amado. O que mais chamou atenção, no entanto, foi Jão encarnando Ayrton Senna ao lado de uma atriz na pele de Xuxa, sendo o único casal da vida real representado no vídeo (assista abaixo). Com o lançamento do clipe, a tag “entregou tudo” foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter.