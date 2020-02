Jason Momoa se transforma em Ozzy Osbourne para clipe; veja transformação

Reprodução/YouTube Clipe de 'Scary Little Green Men' ainda será divulgado oficialmente



Jason Momoa é fã assumido de metal e foi o escolhido para viver ninguém menos que Ozzy Osbourne no próximo clipe do cantor.

O vídeo da transformação do intérprete de “Aquaman” no Príncipe das Trevas foi divulgado nesta quinta-feira (27) nas redes sociais de Ozzy.

A faixa “Scary Little Green Men” ainda não teve o clipe divulgado, mas pelos bastidores já sabemos que Momoa dublará Ozzy. Para tal, ele se caracterizou por completo: maquiagem, unhas pintadas de preto, anéis, roupas de couro e até um morcego de mentira fazem parte da produção.

Apesar de ser o primeiro videoclipe gravado por Momoa, essa não foi a sua primeira aventura no rock’n roll. No ano passado, ele participou do show de despedida do Slayer e cantou “Pantera” com Phil Anselmo.

Veja o vídeo: