JAY-Z inclui Kanye West, Beyoncé e Drake em lista de melhores músicas do ano

Reprodução JAY-Z escolheu suas músicas favoritas de 2019



JAY-Z entrou na onda das listas de fim de ano e montou uma playlist com as músicas que mais curtiu em 2019.

O rapper divulgou a playlist no serviço de streaming TIDAL, do qual ele é dono. Ao todo, são 40 músicas selecionadas pelo empresário.

Entre os artistas escolhidos, estão Kanye West, Beyoncé, Drake, Tyler The Creator, DaBaby e Solange, cunhada do músico e com quem ele teve um entrevero público em 2014.

Veja abaixo a lista de músicas e ouça a playlist:

“INTRO” – DaBaby

“Heart On Ice” – Rod Wave

“Money In The Grave” – Drake e Rick Ross

“Perfect Ten” – Mustard, Nipsey Hussle

“HIGHEST IN THE ROOM” – Travis Scott

“DR. BIRD’S” – Griselda

“Palmolive” – Freddie Gibbs, Madlib, Pusha T, Killer Mike

“Almeda” – Solange

“EARFQUAKE” – Tyler, The Creator

“Hot” – Young Thug feat. Gunna

“Woah” – Lil Baby

“The Box” – Roddy Rich

“BEST ON EARTH” – Russ, Bia

“Binz” – Solange

“Suge” – DaBaby

“Collateral Damage” – Burna Boy

“Toast” – Koffee

“ALREADY” – Beyoncé, Shatta Wale, Major Lazer

“Gold Roses” – Rick Ross, Drake

“Lucha Bros” – Westside Gunn, Curren$y, Benny The Butcher

“Here Now” – Snoh Aalegra

“Playing Games” – Summer Walker, Bryson Tiller

“Follow God” – Kanye West

“Ballin'” – Mustard, Roddy Ricch

“Put A Date On It” – Yo Gotti, Lil Baby

“RICKY” – Denzel Curry

“Cash Shit” – Megan Thee Stallion feat. DaBaby

“Triggered” – Jhené Aiko

“Welcome To The Party” – Pop Smoke

“Big Drip” – Fivio Foreign

“F.N” – Lil Tjay

“Pop Out” – Polo G, Lil Tjay

“Trap” – SAINt JHN, Lil Baby

“Nobody’s Favorite” – Rick Ross, Gunplay

“Meet Again” – Maxo Kream

“Tito’s Back” – Conway, Westside Gunn, Benny The Butcher

“Saw” – Roc Marciano

“Lonely Child” – Youngboy Never Broke Again

“Satish” – Tee Grizzley