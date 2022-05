Jessie J anuncia único show em São Paulo após participação no Rock in Rio

Cantora inglesa vai se apresentar no Pavilhão Pacaembu dia 10 de setembro; ingressos já estão à venda

Reprodução/Instagram/jessiej Jessie J fará show em São Paulo no dia 10 de setembro



A cantora Jessie J anunciou nesta terça-feira, 31, que fará um show em São Paulo após sua participação no Rock in Rio. A única apresentação está marcada para o dia 10 de setembro no Pavilhão Pacaembu. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site da Tickets For Fun (T4F) e na bilheteria do Teatro Renault. Os valores vão de R$ 150,00 a R$ 560,00, considerando meia-entrada e inteira dos setores Pista, Pista Premium e Camarote. A artista inglesa se apresenta no Rock in Rio no dia 8 de setembro, sendo a principal atração do Palco Sunset. Em 2019, ela também esteve no festival carioca e fechou um dos dias do evento no mesmo palco. Jessie J não é a única artista que vai aproveitar a vinda ao Brasil para fazer shows em São Paulo. A banda Coldplay, por exemplo, fará cinco apresentações no Allianz Parque. Os ingressos para os quatro primeiros shows, todos marcados para outubro, já estão esgotados e a venda de ingressos para um novo show extra começa na próxima quarta-feira, 1. Guns N’ Roses, Justin Bieber e Maneskin também possuem shows marcados na capital paulista.