Festival João Rock cancela evento deste ano e anuncia data para 2021

Em março deste ano, dias antes do lançamento das atrações que seria transmitido diretamente do Morro da Urca, no Rio de Janeiro, com shows e presença dos maiores ícones do cenário da música nacional, tudo parou. . Um mês após e com muito otimismo, responsabilidade e em prol da segurança de todos, conseguimos remanejar as atrações para uma nova data que acreditávamos ser segura e o festival foi remarcado. . Porém, por mais esperança e vontade que exista em fazer o João Rock acontecer, o mundo pediu ainda mais paciência. . Então, diante da continuidade do cenário de pandemia na qual, infelizmente ainda vivemos, comunicamos a todos que o João Rock 2020, anteriormente remarcado para setembro, está oficialmente adiado para 19 de junho de 2021. . Em 19 anos de história, essa será a primeira vez em que passaremos um ano sem os milhares de abraços, pulos e gritos de alegria, aquele pôr do sol ao som dos melhores shows da música nacional e todos os momentos mágicos que anualmente vivemos juntos nesse mundo de música, paz e diversão. . Nosso reencontro em 2021 será ainda mais intenso e carregado de muita saudade, união, amor e vontade em reviver tudo isso. . Os ingressos adquiridos em 2020 serão válidos para o João Rock 2021. Esperamos viver com vocês esse dia tão especial que marcará não apenas nosso aniversário de 20 anos, mas nosso reencontro no dia mais especial e aguardado do ano. . Pedimos a compreensão de todos diante da situação em que vivemos e, se for possível, continue junto com a gente e guarde seu ingresso. Ele será válido para a edição 2021. Mas, se desejar, basta acessar a página de reembolso no site joaorock.com.br e seguir os passos e políticas lá descritos. . Vamos nos cuidar e cuidar de todos a nossa volta. Ano que vem, estaremos juntos de novo. . João Rock 20 anos – 19 de junho de 2021!