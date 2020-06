João Rock anuncia festival virtual com Alceu Valença no dia 22 de junho

‘João Rock e Você’ contará com 6 bandas em 8 horas de transmissão ao vivo

Divulgação Principal atração será o pernambucano Alceu Valença



O Festival João Rock anunciou neste sábado (6) que, devido à pandemia do novo coronavírus, realizará sua primeira edição virtual neste ano. Os shows serão transmitidos pelo canal do evento no YouTube, no dia 20 de junho, a partir das 16h.

Intitulado “João Rock e Você”, o festival terá apresentações de Alceu Valença, Poesia Acústica, Humberto Gessinger, Raimundos, Marcelo D2 e CPM22.

A apresentação ficará por conta de Mauricio Meireles. “A ideia é levar muita música, humor e a energia do festival para as casas dos fãs do João Rock. Cada atração estará em sua casa ou estúdio de ensaio, em suas respectivas cidades em várias partes do país, para que tenhamos um evento seguro, alegre e dinâmico”, disse Marcelo Rocci, um dos organizadores.