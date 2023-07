Jogadora na infância, Gabi Fernandes encontrou na música espaço para promover o futebol feminino

Cantora de 29 anos é a voz por trás do single ‘Meninas de Ouro’, tema do SporTV para a Copa do Mundo feminina

Divulgação/ Gabi Fernandes Gabi Fernandes jogou bola até os 14 anos mas, frustrada com o cenário no Brasil, mudou para a música



Já imaginou mesclar duas paixões de infância na vida adulta? É assim para a cantora Gabi Fernandes, de 29 anos. Voz de ‘Meninas de Ouro‘, tema do SporTV para a Copa do Mundo de futebol feminino, a paulista de Ribeirão Preto conseguiu por meio da música acessar uma área que tinha deixado para trás lá na adolescência: o futebol feminino. “Os meus hobbies sempre foram cantar, tocar violão (comecei com 8 anos) e eu fiz todos os esportes, mas o que eu me destaquei e que era minha maior paixão era o futebol. Comecei a jogar, fui para escolinhas e participei de um torneio na Disney com 14 anos. Fui dando asas a esse sonho, mas naquela época era bem diferente. No momento que entendi que no Brasil as coisas eram difíceis, ascendeu essa minha vontade de ‘Opa e a música?’. Foi aos 14 anos que fiz essa ‘troca’, quando eu vi a disparidade em como o futebol feminino era visto nos Estados Unidos e como estava sendo visto no Brasil. Era algo que eu não me sentia confortável, não conseguia mais lutar para fazer parte daquilo”, disse a cantora em entrevista à Jovem Pan Online. Mas se engana quem pensa que ela se arrependeu. Com uma base de 17 mil ouvintes mensais no Spotify e parcerias com Inimigos da HP e Suel, Gabi conquistou uma base sólida de fãs misturando sertanejo com o balanço do samba e do pagode – e é claro, o futebol.

Gabi também participou da música tema das seleções de futebol masculino e feminina nas últimas Olimpíadas, gravada com Xande de Pilares e Charles Gavin. Neste ano, foi convidada pelo amigo Pedrinho, vocalista do Atitude 67, para ser intérprete do hit ‘Meninas de Ouro’. “Ele me chamou e falou ‘Gabi, eu escrevi essa música pensando na Copa feminina, mas queria que você cantasse, porque além de uma voz feminina combinar com o momento, toda a relação que você tem com o futebol feminino ia trazer a energia dessa música’. Na hora já topei”, contou. A partir daí, rolou oferta para os “contatinhos”. “Fui pro estúdio, gravei em abril, e mandei para alguns contatos. Eu disse ‘olha, tem essa música, ela não é de minha autoria, mas acho que combina muito com vinheta e essa mensagem de boa sorte’ e aí quando eu mandei para um dos diretores da Globo ele falou ‘adorei'”. Gabi vê o hit como um “golaço” por transmitir a energia que todo torcedor emana para o elenco brasileiro. E essa não é sua única composição para o Mundial. No próximo dia 7 de julho, a cantora lança ‘Ela Escreve a Própria História’, música que interpreta ao lado da namorada Tamires, lateral titular do Corinthians e capitã da seleção brasileira.

Foi a primeira vez que a jogadora saiu “do estádio para o estúdio”, como define Gabi, que vê o trabalho como algo especial e afetivo para o casal. “Ela sempre me vê nessa correria, já me acompanhou em várias gravações, mas nunca tinha colocado o fone e soltado a voz. E ela é uma pessoa que gosta muito de música, viu o processo de composição e se identificou muito. Nós falamos de mulheres que escrevem sua própria história, e é assim que ela se sente, como alguém que diariamente está lá lutando pelo espaço dela, assim como eu luto pelo meu e várias mulheres no Brasil. É como uma conexão, algo nosso”, definiu. Tamires segue sendo inspiração para Gabi, que falou com exclusividade sobre os próximos passos do seu projeto ‘Aquela Vibe Interior‘, lançado neste ano. “Tem mais coisa por vir, músicas que eu acredito demais. Uma delas com a participação do Falamansa e uma música que eu tenho um carinho gigantesco, porque escrevi para a Tamires, pouca gente sabe”, revelou. “Falamansa é uma das nossas bandas preferidas, então foi muito especial poder gravar com eles e com ela ali na plateia. Poder dividir o palco com eles foi incrível, não consigo nem explicar.”

Copa do Mundo na Austrália com a Ronaldo TV

Ronaldo Fenômeno tem um canal de transmissões nas redes sociais e convocou um time de peso para participar da cobertura do Mundial na Austrália e Nova Zelândia. Entre os criadores de conteúdo está Gabi Fernandes, que fez parte de um projeto anterior com o ex-jogador na Finalíssima feminina. “Poder assistir de pertinho uma Copa do Mundo em um lugar tão longe e tão mágico… a Austrália é um país que eu gosto muito, já estive lá uma vez. Então estar lá, e não só assistir, mas também fazer parte da criação de conteúdo e levar informação para quem está no Brasil torcendo, pra mim é um presentaço, porque estarei fazendo o que eu gosto de várias maneiras. Vou estar lá criando conteúdo, torcendo, me divertindo, e por uma grande causa na minha vida que é o futebol feminino.”

Torcedora do Corinthians, Gabi respondeu se vale uma promessa para o título inédito do Brasil. “Tem uma coisa que a gente tem muito. Durante o jogo não pode gritar gol antes da bola entrar, sabe? Levo isso muito a sério. Geralmente assisto com uma amiga e aí quando a bola está chegando ela fala ‘gol’ e eu já dou um tapa, ‘não grita gol'”, diz, aos risos. “De promessa, se for preciso a gente faz. Fico sem beber, sem comer algo, faço sem pensar duas vezes.” E por aí, você também vai fazer a fézinha para o título vir para o Brasil?

