Cantor sertanejo Juliano Cezar sofre infarto e morre durante show no Paraná

Reprodução/Facebook Juliano Cezar tinha 58 anos



O cantor sertanejo Juliano Cezar morreu após sofrer infarto durante show em Uniflor, na madrugada desta terça-feira (31), no norte do Paraná. A informação foi confirmada pela página oficial do artista no Facebook.

Juliano chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu e morreu em posto médico próximo ao local do evento.

Ele tinha 58 anos e o velório ocorrerá em sua cidade natal, Passos, em Minas Gerais. Ainda não há horário definido. Ele deixa mulher e não tinha filhos.

A notícia mais triste que poderíamos comunicar.Com profundo pesar, a Explosion Music informa o falecimento cantor… Posted by Juliano Cezar on Tuesday, December 31, 2019

Imagens gravadas pelo público mostram o momento em que Juliano cai no palco e é socorrido por sua equipe.

Atenção, o conteúdo é sensível: