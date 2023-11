Juliette rompe contrato com empresa de Anitta após acusações de plágio

Decisão foi tomada em comum acordo entre as partes e divulgada por meio de uma nota publicada nas redes sociais da cantora

Juliette Freire, vencedora do “Big Brother Brasil 2021”, anunciou nesta segunda-feira, 13, o rompimento de seu contrato com a Rodamoinho Records, empresa de Anitta, após ser alvo de acusações de plágio. A decisão foi tomada em comum acordo entre as partes e divulgada por meio de uma nota publicada nas redes sociais da cantora. No comunicado, a empresa informou que a partir de 12 de janeiro de 2024 não representará mais Juliette comercial e artisticamente. A nota também expressou gratidão à artista, sócios e equipe pelo tempo de parceria e pela confiança, respeito e amizade conquistados ao longo do trabalho conjunto. O rompimento do contrato ocorre após duas acusações de plágio envolvendo Juliette. A primeira ocorreu no clipe da música “Quase Não Namoro”, em parceria com Marina Sena, em que a cantora foi acusada de copiar o projeto “Gracinha”, de Manu Gavassi. A segunda acusação envolveu uma campanha publicitária estrelada por Juliette e Duda Beat, apontada como uma cópia do projeto “AmarElo”, de Emicida.