Julio Iglesias se apresenta no Brasil em novembro, diz jornalista

Aos 76 anos, Julio Iglesias está pronto para uma nova turnê mundial com direito a passagem pelo Brasil. Quem garante é o jornalista José Norberto Flesch, conhecido pelas notícias em primeira mão sobre o mundo da música.

Segundo Flesch, o cantor tem shows confirmados no país em novembro, mas ainda sem datas ou locais divulgados. A turnê em si também não foi anuncia oficialmente pela equipe do artista.

Em 2014, Julio Iglesias se apresentou no Brasil como parte de sua turnê de despedida. Na época, ele performou em São Paulo e no Rio de Janeiro. Fábio Jr., Luiza Possi e Paula Fernandes foram as atrações especiais dos shows por aqui.

Com mais de 50 anos de carreira, Iglesias é dono dos hits “De Niña a Mujer”, “Hey” e “Me Olvidé de Vivir”.