Jungkook, astro do BTS, se desculpa por usar boné com alusão a Trump

Peça na cabeça do popular cantor sul-coreano tinha a frase ‘Make Tokyo Great Again’; ele afirma tê-lo descartado e alega que não conhecia o ‘peso histórico’ da mensagem

Reprodução/Instagram/@jungkook_bighitentertainmen Jungkook se desculpou em uma rede social por "decepcionar" seus fãs



Jungkook, integrante do grupo de k-pop BTS, se viu em meio a uma controvérsia após ser flagrado usando um boné que trazia a frase “Make Tokyo Great Again”, uma alusão ao famoso slogan de Donald Trump. O acessório foi utilizado durante um ensaio, o que gerou uma onda de críticas entre os fãs e a mídia. Após a repercussão negativa, Jungkook se manifestou pedindo desculpas, expressando seu arrependimento por ter decepcionado seus admiradores.

O músico também revelou que decidiu se desfazer do boné, reconhecendo sua falta de atenção ao não considerar o peso histórico e político da frase estampada. O boné em questão, da marca Basicks, tem um valor aproximado de R$ 500 e, atualmente, está esgotado no mercado. A situação gerou discussões entre os fãs — especialmente nas redes sociais — sobre a responsabilidade de figuras públicas em relação às mensagens que transmitem, mesmo que de forma inadvertida.

“Peço sinceras desculpas por deixar muitas pessoas desconfortáveis e decepcioná-las. Levo muito a sério o fato de ter magoado vocês. Errei ao usar o boné sem verificar completamente o significado histórico e político contido na frase. Só sinto muito. Não há espaço para desculpas por qualquer motivo. Eu fui negligente e descuidado”, disse Jungkook em uma rede social.=copiaecola

O BTS é o maior expoente do movimento musical chamado k-pop, que mistura ritmos como hip-hop, R&B, música eletrônica, rock e até elementos de música tradicional sul-coreana, e se tornou um fenômeno global. Nesta sexta-feira (14), por exemplo, fãs enfrentaram o frio de São Paulo e aguardaram até 13 horas na fila para conferir a inauguração de uma loja com produtos oficiais do grupo, no shopping Cidade São Paulo (região central da capital paulista).

Veja o boné usado pelo cantor

‘MAKE TOKYO GREAT AGAIN’

정국 모자의 이 문장이 왜 극우·우익·제국주의 소리 듣는지 타래로 정리함

단순 유행어나 패션 아님

이건 트럼프에서 시작돼 일본 우익 코드로 연결되는 상징임 pic.twitter.com/d2fvf6pxgl — 덬카이핑 (@han_jj70410) June 13, 2025

*Reportagem produzida com auxílio de IA