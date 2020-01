Bieber pede que fãs deixem música dele tocando enquanto dormem para chegar ao topo das paradas

O single ‘Yummy’ foi lançado em 3 de janeiro e chegou só a 13ª posição do Billboard Hot 100

Reprodução/Instagram Justin Bieber quer que o single 'Yummy' chegue ao topo das paradas



O single “Yummy”, de Justin Bieber, não teve o resultado esperado – e o cantor percebeu e quer mudar o jogo. O canadense criou uma espécie de guia para ensinar aos fãs o que fazer para que a música chegasse ao topo das paradas.

Ele postou as dicas no Instagram, mas logo apagou o post. Mesmo assim, a repercussão foi negativa. Isso porque muitas das dicas de Justin Bieber beiravam o absurdo.

O guia criado pelo músico mostrava especificamente o que os fãs deveriam fazer para fazer a música subir em cada plataforma e, consequentemente, nos rankings da Billboard.

No Spotify, ele pediu para que as pessoas deixassem o single tocando enquanto dormiam, mas sem tirar o volume. Ele até indicou que os usuários de fora dos Estados Unidos deveriam baixar um VPN para enganar a plataforma e criar uma conta americana. Assim, as execuções entrariam para o ranking da Billboard.

Bieber ainda insistiu para os fãs comprarem a faixa no iTunes e “várias vezes” no site oficial dele. No YouTube, a dica era para deslogar da própria conta, não pular as propagandas e atualizar a página em vez de deixar o vídeo tocar novamente.

“Yummy” foi lançada na sexta-feira passada (3) e atingiu só a 13ª posição no Billboard Hot 100.