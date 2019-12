Justin Bieber anuncia novo single, álbum e série documental para 2020

Reprodução/Instagram Cantor fez anúncio que agitou os fãs nas redes sociais



O comeback é real! Após agitar os fãs com o anúncio de grandes novidades, Justin Bieber revelou nesta terça-feira (24) quais serão seus projetos para 2020.

“Yummy” será o novo single do cantor e já chega no dia 3 de janeiro. A música fará parte de um novo álbum do artista, que ainda não ganhou título oficial. Uma nova turnê e uma série documental retratando a nova fase de Bieber também integram o projeto.

Bieber prometeu um novo anúncio para o dia 31 de dezembro e as apostas é que seja o trailer da série. Já a turnê começa em maio na América do Norte e se estende até o final de setembro.

“Acredito que esse álbum é diferente dos anteriores pelo momento em que me encontro na vida. Estou animado para me apresentar na turnê”, diz o cantor, “são as músicas que mais gosto, das que já fiz”.

O último lançamento de Bieber foi o álbum “Purpose”, em 2015. Ano passado, o cantor chegou a dar uma pausa na carreira para se dedicar à família, mas ao longo de 2019 lançou algumas parcerias de sucesso.

Veja o trailer: