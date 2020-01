Justin Bieber lança o single ‘Yummy’; ouça

‘Yummy’ é o primeiro single do próximo álbum de Justin Bieber, ainda sem data de lançamento

Divulgação Justin Bieber lança seu quinto álbum neste ano



Justin Bieber cumpriu a promessa de trazer músicas novas em 2020 e lançou nesta sexta-feira (3) o single “Yummy”.

A faixa vai estar no próximo álbum de Bieber e tem uma pegada bem pop, com toques de R&B em uma música que poderia facilmente ser confundida com um trabalho de The Weeknd.

A música ainda tem um refrão fácil e chiclete, o que marca um retorno do cantor aos primeiros trabalhos.

Ouça a música abaixo:

O quinto álbum de Bieber ainda não tem título nem data de lançamento. No dia 27 de janeiro, o cantor lança a série “Seasons”, que ficará disponível no YouTube.

O novo disco será o primeiro de Justin Bieber desde “Purpose”, de 2015.