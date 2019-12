Ariana Grande lança álbum ao vivo da ‘Sweetener Tour’; ouça ‘k bye for now (swt live)’

Reprodução/Instagram Cantora lançou trabalho ao vivo na madrugada desta segunda (23)



Como prometido, os fãs de Ariana Grande foram presenteados com o álbum “k bye for now (swt live)”, a compilação ao vivo da turnê mundial “Sweetener”, disponível nas plataformas de streaming desde a madrugada de segunda-feira (23).

A cantora vinha dando dicas de que estava produzindo um trabalho ao vivo e, no início de dezembro, confirmou o lançamento da coletânea.

O álbum sela o ano 2019 de ouro da artista, consagrada com prêmios e recordes nas paradas musicais. No total, são 32 faixas que os fãs poderão embalar o Natal.

Ouça: