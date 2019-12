No dia de Natal, Kanye West lança o álbum ‘Jesus Is Born’

Reprodução Novo álbum gospel foi lançado no dia 25 de dezembro



Kanye West lançou nesta quarta-feira (25) “Jesus Is Born”, seu novo trabalho de música gospel em parceria com o coro Sunday Service.

Em outubro, o rapper liberou o aguardado “Jesus Is King” com a mesma temática, mas com uma sonoridade mais próxima do rap. O novo álbum, no entanto, dá mais destaque para o coral.

Neste mês foi divulgado que Kanye West pode se apresentar no aniversário de São Paulo em janeiro. A informação ainda não foi confirmada pelo artista. O rapper já veio ao Brasil em outras três oportunidades: no SWU, em 2011, e no Tim Festival no Rio de Janeiro e São Paulo, em 2008.

Ouça ‘Jesus Is Born’: