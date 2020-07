‘Smile’: Com novo single, Katy Perry anuncia o próximo álbum para agosto

Cantora disse que novo trabalho foi escrito em momento ‘mais sombrio’ de sua vida

Katy Perry divulgou nesta sexta-feira (10) o single “Smile”, faixa que dá título ao quinto álbum de estúdio. Nas redes sociais, a cantora revelou que o próximo trabalho chega às plataformas digitais no dia 14 de agosto.

“Escrevi essa música quando passava por um dos períodos mais sombrios da minha vida e perdi o sorriso. Esse álbum inteiro é minha jornada em direção à luz – com histórias de resiliência, esperança e amor”, disse a cantora em publicação nas redes sociais.

Entre as faixas de “Smile”, estão os singles já divulgados “Daisies”, “Harleys In Hawaii” e “Never Really Over”.

